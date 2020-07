Io e Te, trionfo per Pierluigi Diaco: i numeri con cui surclassa anche La Vita in Diretta

Francesco Fredella 16 luglio 2020 a

Miracolo. Si vola. Ancora una volta. Io e te, il programma di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco fa salire lo share. Tocca l’11 per cento. Ogni giorno il miracolo si ripete: il format riesce a portare a casa più telespettatori della Vita in diretta. Infatti, Io e te è il programma più visto dalle 6 alle 18.35 su Raiuno al netto del Tg1 delle 13.30 e delle repliche di Don Matteo (che è una fiction). Un altro ottimo segnale per la Rete guidata da Stefano Coletta.

"Secondo te dico bugie?". "Sì". Rissa sullo psicologo, Pierluigi Diaco stende Corinne Clery: gelo su Rai 1

Un vero e proprio schiaffo a Selvaggia Lucarelli che contro Diaco e la sua trasmissione vergava parole d'odio: "Immaginate il dramma di questo povero conduttore che ogni volta che deve intervistare qualcuno nel suo programma Io e te, rivolge le domande a se stesso, in una sorta di corto circuito marzulliano, dandosi poi ragione, complimentandosi per il suo acume, stringendosi la mano e dando appuntamento alla prossima puntata con un ospite eccezionale, che ha corteggiato a lungo: se stesso".

