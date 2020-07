Temptation Island, Valeria bacia il tentatore Alessandro. "Sfiorami!", il festival delle corna per Ciavy, tutto in onda

Francesco Fredella 17 luglio 2020 a

Lei nega. Ma è un bacio. Vero. A tutti gli effetti. Valeria e Alessandro restano avvinghiati. Lui, tentatore modello, dice: “Se ti chiedono nega”. Ciavy sbotta. La coppia scoppia. Rewind. Accade di tutto in questa puntata. "Cosa cosa? È un bacio quello?", dicono i ragazzi vedendo il video di Valeria. Primo tradimento a Temptation Island. "Sfiorami!", Alessandro chiede alla fidanzata di Ciavy. Lei non si fa pregare. Stesi su un lettino i due sono sempre più vicini. Si confida con gli altri single del villaggio Valeria: "È bruttissima la mia situazione! Alessandro vuole andare oltre ma io non ancora me la sento! Dall’altra parte c’è una persona con cui ho condiviso quattro anni". Pianto da coccodrillo o è ancora innamorata del suo fidanzato? Nel secondo video che viene mostrato a Ciavy Valeria fa un’immensa fatica a non baciare Alessandro ma lui insiste, non si dà per vinto e lei? I due si chiudono nell’alloggio dei single dove restano pochissimo. Scatta il bacio. Ciavy chiede il falò.

