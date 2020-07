Temptation Island, l'indiscrezione dell'ex tentatore Merlo: "Cosa accade davvero a telecamere spente"

Francesco Fredella 16 luglio 2020 a

E adesso parla un ex tentatore di Temptation Island. Tenetevi pronti. Moreno Merlo, ex di Paola Caruso, rompe il silenzio. Racconta tutto quello che accade a telecamere spente. “Il ruolo del tentatore non è solo quello di tentare ma è anche cercare di far riflettere sul rapporto tra quello che si potrebbe avere e quello che realmente ha. Quindi quello che una persona realmente vuole”, dice a Libero. “La realtà è che sai che il contorno è anche un po’ televisivo. Il tentatore è un ruolo diverso dalla coppia, è più freddo nel senso che non ci sono in gioco dei sentimenti.”

Poi Merlo, che confessa di frequentare una 25 enne, conferma di non aver mai baciato nessuna ragazza nel villaggio delle tentazioni. “Ho notato che anche le coppie, ragazze e ragazzi, che incontrano i tentori credono veramente che il tentatore stia lì effettivamente interessato al 100% a loro. Baci? Io non ho baciato nessuno ma è capitato, come con Alessandro Zarino (tentatore ndr). Merlo, adesso, sogna il Grande Fratello vip. “Si, mi piacerebbe partecipare. Mi hanno contattato per sondare la mia eventuale disponibilità. C’è stato un contatto ma nulla ancora di certo”, conclude.

