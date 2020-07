Temptation Island, Antonio "ha la malattia delle femmine": toccatine nell'idromassaggio con Ilaria, Annamaria urla "stron***o!"

Francesco Fredella 17 luglio 2020 a

Inizia la terza puntata di Temptation island ed è già tempo di pinnettu per Annamaria. Qui ascolterà alcune confidenze delle single su Antonio, il suo fidanzato. Secondo la tentatrice Ilaria, mentre nell’idromassaggio Antonio si è lasciato andare a commenti, gesti affettuosi e ad alcune "toccatine", davanti alle telecamere lui sembra sempre molto più controllato. Effettivamente il compagno con "la malattia delle femmine", come dice Annamaria, è sempre attento a microfoni e telecamere. Al falò un nuovo video insinuerà ulteriori dubbi nella fidanzata visto che Antonio e la tentatrice sono super affiatati.

Lui, però, davanti alle telecamere, non manca di chiarire che ora, nonostante gli errori del passato, ha trovato una stabilità e sta bene. "Il problema è che ci siamo conosciuti in un periodo in cui io sono fidanzato e tu sei single", dice ad Ilaria. In un altro video si chiude in bagno con la tentatrice e balla un lento strettissimo a quest’ultima. Antonio non ha certamente le idee chiare! "Possono anche uscirsene insieme", tuona Annamaria alla fine del falò dopo aver urlato "str***!" all'indirizzo del compagno.

