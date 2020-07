Antonella Elia "arida e asessuata". Temptation Island, il compagno Pietro Delle Piane la umilia

Francesco Fredella 17 luglio 2020 a

"Cara Antonella abbiamo giocato, sei una simpatica giullaretta di corte!”. Queste le dure parole del fidanzato ad Antonella Elia dopo aver sentito cose non troppo amorevoli nei suoi confronti nella scorsa puntata di Temptation island. Si è scoperchiato il vaso di Pandora per la coppia. Sono bastate alcune frasi di Antonella riferite anche all’ex per far infuriare il compagno. Pietro Delle Piane in questa settimana ha cambiato totalmente atteggiamento. Forse per vendetta, forse per carattere, sembra finalmente essersi lasciato andare con le tentatrici. Organizza subito una cena con una di loro ma Antonella, durante la visione del video, non manca di ridere e criticare il fidanzato per il modo di ballare e l’outfit scelto per la serata.

La situazione si fa seria quando Pietro esprime dure parole nei confronti della fidanzata. Secondo lui la Elia sarebbe arida perché rimasta sola a lungo e senza avere figli. Inoltre a giorni è asessuata. Il dispiacere nel volto di Antonella è evidente. Durante una festa con i tentatori l’Elia bacia a stampo uno di loro ma tiene a precisare che è solo un gioco e di non interpretarlo male. Poi torna a parlare di Fabiano - vecchio fidanzato di Antonella - arrivando addirittura a chiamare Pietro con il nome dell’ex. Il compagno è sempre più geloso del "triangolo", come lui lo definisce, ed è stanco di sentir parlare continuamente di questo uomo.

