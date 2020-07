Lorenzo Amoruso, crollo emotivo a Temptation Island. Crisi con Manila Nazzaro: "Da qui uscirò single"

Lorenzo Amoruso 17 luglio 2020 a

a

a

Lorenzo Amoruso è ancora risentito delle parole della compagna Manila Lazzaro della scorsa settimana a Temptation Island. Quest’ultima, completamente ignara della delusione del compagno, in spiaggia mette la crema a diversi tentatori che sembrano apprezzare. Nulla di più. Manila si lascia andare anche a commenti positivi sulla schiena di alcuni di loro. Tipo: "sto scoprendo muscoli di cui non avevo conoscenza".





"Ma che caz***me ne fotte". Lorenzo Amoruso umilia a tempo di record la compagna Manila, ex Miss Italia. Così con la tentatrice: scene esplicite a Temptation | Video

Lorenzo, visibilmente infastidito, è costretto a sentire ancora una volta le lamentele di Manila sulla sua voglia di andare a convivere a Roma perché non disposta a lasciare il suo lavoro e spostare tutta la sua vita a Firenze. "Non ho bisogno di stare a convincere le persone!" e "al faló di uscita sarò io a dire la prima parola", tuona Lorenzo. Una volta rientrato nel villaggio si confida con gli altri fidanzati dicendo che sicuramente uscirà single dal programma. Manila, dal suo canto, non vedrà, come dall’inizio del programma, alcun video del compagno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.