Uomini e donne, presente Tara Gabrieletto? Un terremoto: paparazzata al ristorante con...

Ve la ricordate Tara Gabrieletto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Bene, secondo quanto segnalato da Very Inutil People avrebbe un nuovo amore: è stata infatti paparazzata in un ristorante giapponese in compagnia di un uomo del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. I due, però, sarebbero stati sorpresi in atteggiamenti inequivocabili: flirt, insomma? Pare proprio di sì. Da par suo, la Gabrieletto non si sbottona, nessuna parole né conferme. Recentemente, però, aveva detto di essere tornata a stare bene, di aver ritrovato se stessa: "Io sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono finalmente tornata la Tara di sempre che aveva perso la sua strada... sono rientrata", scriveva su Instagram. C'entra forse l'uomo misterioso con cui è stata sorpresa a cena? Chissà...

