Mediaset, Pier Silvio Berlusconi punta tutto su Anna Valle: una mossa clamorosa

L'ultima clamorosa mossa di Pier Silvio Berlusconi, che cerca la riscossa-Mediaset contro le fiction Rai, che da anni ormai dominano in termini di share. E per questa riscossa punta niente meno che su Anna Valle, ex Miss Italia (nel lontano 1995), che sarà la protagonista de Luce dei tuoi occhi, su Canale 5, dove interpreterà Emma Conti, una donna che cerca la figlia ritenuta da molti morta. La regia sarà affidata a Fabrizio Costa: questa la carta con cui Pier Silvio vuole tornare leader anche nel settore delle fiction. Infine, una curiosità: la stessa Anna Valle è protagonista su Rai 1 della fiction La compagnia del cigno.

