CartaBianca, il dramma di Al Bano Carrisi: "In clinica per un controllo alla prostata...", la terrificante morte di Mariano

Al Bano Carrisi ospite in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca. Nella puntata di martedì 21 luglio su Rai 3 si parla anche di coronavirus. Il cantante non è nuovo a sfoghi: "Bisogna avere il coraggio di difendersi e di andare avanti - ha ribadito -. Con la paura ci si fa del male. Niente è più come prima. I danni del Covid non li dimentichiamo, le immagini dei camion militari sembravano quelle della terza guerra mondiale".

Nel dramma della pandemia Al Bano ha perso anche l'amico Mariano: "Mi ha fatto piangere perderlo - aveva raccontato ai microfoni di Radio2 -. È andato in clinica per vedere come stava la sua prostata, si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita". E ancora tra i ricordi: "Quando Romina mi disse che era incinta, ho detto e adesso che facciamo? Lui rispose che avremmo dovuto sposarci". E così fu.

