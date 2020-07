Manila e Anna hanno già vinto: Temptation Island, un verdetto inequivocabile

Francesco Fredella 24 luglio 2020 a

Non servono strategie in amore. I social non apprezzano il comportamento di Anna ed esaltano la maturità di Manila. Quarta puntata di Temptation Island su Canale 5, al timone Filippo Bisciglia, e Anna insiste con la sua strategia. Solito copione, scene già viste. In bagno senza telecamere con il tentatore Carlo, abbracci, complimenti, bacini, carezze. Nel villaggio ormai tutti hanno capito che è tutto falso. Andrea, pur essendo al corrente della strategia, sembra amareggiato. Al faló vedrà la sua compagna nelle solite vesti ma Anna, puntata dopo puntata, sembra spingersi sempre più oltre. Andrea non ci sta. “Adesso si va oltre il rispetto” dice. Effettivamente, anche se dovesse essere una strategia, il limite è stato superato.

Anche Anna al faló vedrà un video di Andrea. Il fidanzato non sembra cambiare idea sull’idea di un matrimonio e di avere dei figli. Insiste sulla sua giovane età e dice di aver capito che adesso lui viene prima di tutto. Dai social sono tantissimi quelli che non sembrano apprezzare il comportamento di Anna. Adottare una strategia per portare il compagno a soffrire al solo scopo di ottenere da lui un figlio ed un matrimonio nonostante Andrea non si senta affatto pronto. Non manca il confronto con un’altra coppia del programma, Manila e Lorenzo, che vivono la loro relazione a distanza. Manila, infatti, nonostante voglia fortemente che il compagno si trasferisca a Roma, dove lei vive e lavora, non si comporta come Anna, non adotta ricatti e strategie. Secondo i telespettatori questo è l’atteggiamento giusto e serio che in una coppia si dovrebbe avere, segno di maturità e di amore.

