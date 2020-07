Temptation Island, impensabile scambio di numero di cellulari: Annamaria "cancellata" dal suo uomo

Francesco Fredella 24 luglio 2020 a

Annamaria Laino e Antonio Martello sono in crisi profonda a Temptation Island, il programma di Filippo Bisciglia su Canale 5. Il giovane napoletano è sempre più vicino alla single Ilaria, le dà è il suo numero di cellulare. Il tutto nella puntata di giovedì 23 luglio. Vuole mantenere i rapporti e, soprattutto, i contatti. Ma Annamaria è stanca. Chiede il falò e vuole troncare. Annamaria ascolta quello che dice Ilaria di Antonio. “Mi ha detto ti voglio, quanto sei bella. Poi, in esterna, c'è un'altra persona. Mi fa specie il suo cambiamento. Ha paura che si possa vedere ciò che fa qui. È come se volesse pararsi il c*lo ogni volta e a me non va. L'intesa l'hanno notata tutti. A me lui piace. Io sono convinta che esca con la fidanzata, ma sono certa che mi contatterà fuori", dice la tentatrice. Gelo in studio. Ma lui replica: “Penso di essere maturato in due settimane. Prima di entrare qui avevamo detto che ci saremmo messi in gioco. In 15 giorni ho capito tutti gli errori che ho fatto nel mio passato, tutte le mancanze che hai avuto. Ti dicevo che avrei recuperato e non ho mai fatto nulla", ha concluso.

