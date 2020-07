Temptation Island, "le ho dato tutto": impressionante crollo mentale di Lorenzo Amoruso, il pianto disperato

Francesco Fredella 24 luglio 2020 a

a

a

Lorenzo Amoruso, durante la puntata di Temptation Island in onda su Canale 5 giovedì 23 luglio, viene subito chiamato nel pinnettu. Qui vedrà un video della showgirl e sua compagna, Manila Nazzaro, lamentarsi del rapporto ed evidenziare ancora una volta tutte la difficoltà legate al rapporto a distanza che i due sono costretti a vivere. “Secondo me lui non cambierà mai” dice la fidanzata. “Siamo su scherzi a parte?” urla Lorenzo, visibilmente irritato. Quest’ultimo vedrà altri video della compagna che arriverà addirittura a commuoversi parlando della sua vita e del suo rapporto. Lorenzo non ci sta, capisce la compagna, ma non vuole essere additato per quello che non è. “Le ho dato tutto, non lo avevo mai fatto prima, forse perché non ho mai trovato la donna giusta” sottolinea Lorenzo. Dopo il falò Lorenzo si commuove mentre racconta ad una tentatrice di un episodio legato alla loro storia. Mette da parte la rabbia Lorenzo e la sua è davvero una reazione inaspettata.

"Lui voleva andare oltre, così...". Temptation Island, le corna (vere) di Annamaria. Mery, l'amante di Antonio: dettagli umilianti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.