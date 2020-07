Rai, indiscrezione clamorosa su Francesca Manzini: che chiamata ha ricevuto

27 luglio 2020 a

Pronta un’altra avventura per Francesca Manzini, la super imitatrice di Mara Venier. Adesso per lei potrebbero aprirsi le porte di Tale e quale show. Sembra, infatti, che sia arrivata la chiamata di Carlo Conti. Il programma del venerdì sera di Rai 1 torna a settembre e tra i provinati, a quanto pare oltre a Pago, ci sarebbe pure la Manzini. E quindi, dopo l’esperienza a Striscia, ci sarebbe per lei un’altra grande possibilità. La Manzini, oltre alle imitazioni, sa cantare benissimo. Quindi per lei un’altra grande possibilità. Secondo Blogo tra i provinati ci sarebbero pure Veronica Gatto,m (inviata della Vita in diretta); Debora Villa (comica e attrice); Michele La Ginestra (attore). E poi anche Carolina Rey, che sarà al timone su Rai2 di Love Game.

