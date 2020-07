Temptation Island, rivelazioni umilianti su Antonella Elia: "Da casa di riposo, di notte piangeva perché..."

Francesco Fredella 29 luglio 2020 a

a

a

Antonella Elia e Pietro Delle Piane . Ancora protagonisti a Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5: scazzi e figuracce in diretta. Una minestra riscaldata che lascia tutti senza parole. “Antonella è sola”, dice Pietro rompendo ancora gli schemi. “E’ lei che deve preoccuparsi, tra 10 anni, di andarsene in una casa di riposo”. Frase choc. Poi continua: “Una notte la sentivo piangere. Mi disse: Penso che quando morirò mi ricorderanno solo per avere tirato i capelli ad Aida Yespica all'Isola. Partecipa agli show come concorrente e non come presentatrice. Io sono appagato di quello che ho fatto. Sono felice perché sto bene io. Lei è come la bambina che scappa di casa, fa sciocchezze e poi il papà la va a riprendere ma io non sono suo padre e lei non è una bambina”. Antonella è a pezzi, in lacrime. Manila la abbraccia e consola. “Che dire? Andrò in una casa di riposo, starò in compagnia”, dice Antonella. Una volta tornata nel villaggio, Manila sprona Antonella a reagire: "Non devi darti colpe. Una persona che dice una cosa così è arida dentro. Lui ce le ha dentro queste parole. Fondi l'anello, restituisciglielo. Se decidi di sposarlo avrai un cespuglio di corna”, conclude.

"Ho fatto un figlio". Il fidanzato di Antonella Elia ridicolizzato così: su Wikipedia...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.