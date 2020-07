Temptation Island, Antonio? In acqua con Ilaria succede di tutto: umilia la fidanzata Anna, finisce in disgrazia

Francesco Fredella 24 luglio 2020 a

a

a

“È arrivata la coppia!” urlano nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, la puntata è quella di giovedì 23 luglio.. Si riferiscono ad Ilaria, tentatrice, e ad Antonio, fidanzato di Annamaria. I due, sempre più vicini, ormai fanno coppia fissa. “Amó” si chiamano. Bagno di notte, mani nelle mani, carezze, abbracci e frasi importanti quello che Annamaria è costretta a vedere durante il falò. Anche i fidanzati tentano di far capire ad Antonio che quello che sta facendo è sbagliato. Tre sono i video per Annamaria. Le parole dei compagni di avventura non sembrano aver avuto alcun effetto. Antonio con Ilaria si spinge oltre: “Mi piacerebbe portarti fuori, secondo te staremmo bene fuori da qui?” chiede. Sembra alla ricerca di una conferma da parte della tentatrice che non esita a rispondere: “se ti dovessi lasciare io ti direi sì”. “Quello che sento è che stiamo bene insieme, c’è alchimia, non con tutti c’è. Se ci fossimo conosciuti qualche anno fa non mi sarei fatto problemi a conoscerti anche se fossi stato fidanzato” dice Antonio subito dopo, tentando di mettere un freno al rapporto con la tentatrice.

"Lui voleva andare oltre, così...". Temptation Island, le corna (vere) di Annamaria. Mery, l'amante di Antonio: dettagli umilianti

Annamaria è presa dalla rabbia, chiede subito il faló, la sua intenzione è quella di porre fine alla relazione, ma poi decide di riflettere. Il giorno dopo, però, viene chiamata nel pinnettu. Sentirà delle confidenze di Ilaria ad un’altra tentatrice. Secondo lei Antonio durante le esterne è diverso, sente più la pressione delle telecamere mentre in altre occasioni è molto più preso. Ilaria è convinta che anche se dovesse uscire con la fidanzata comunque la cercherebbe. Effettivamente, Antonio, subito dopo, darà il suo numero di telefono alla tentatrice. Annamaria ha già tutte le risposte. Vuole il falò.

Sulla spiaggia Annamaria, prima di incontrare Antonio, viene messa al corrente da parte della redazione, mediante un video, di ciò che è successo dall’altra parte del villaggio alla sua richiesta del falò. Ilaria alla notizia abbraccia Antonio e scoppia a piangere, sembra davvero nutrire un forte sentimento nei confronti del napoletano. Occhi negli occhi. Annamaria è furiosa, mette subito in riga il compagno che sembra intimidito e cerca di difendersi: “Sei la donna perfetta, la donna che amo, io non ho fatto niente”. Finisce così la quarta puntata di Temptation Island, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.