Temptation Island, Andrea deriso due volte: Anna non solo sta con un altro ma ride pure

Francesco Fredella 31 luglio 2020 a

a

a

Ancora scontri di fuoco, davanti al falò di Temptation Island. Anche per Andrea e Anna ci sono enormi tensioni. “Volevo farti soffrire, per farti capire che se tu mi lasci, soffrirai”, dice al falò Anna - che con una tattica assurda ha fatto ingelosire Andrea avvicinandosi troppo ad uno dei tentatori in queste settimane. “Questa è stata la tua strategia? Brava!” E lei risponde: “Almeno io ho giocato, sono stata bene e aperta”.

Colpaccio di Mediaset: nel cast di Temptation Island Vip anche un fratello Rodriguez. E la Marcuzzi cosa dice?

Ma Andrea va pesante: “Questa è stata mancanza di rispetto! Tu hai la presunzione che vuoi essere uomo e donna, devi scegliere! Mi hai fatto passare da mezzo uomo!” Andrea vuole spiegazioni da Anna. Ma alla fine arriva il colpo di scena: continuano il loro percorso insieme anche fuori da Temptation island.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.