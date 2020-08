Ogni Mattina, bordata di Adriana Volpe contro la Rai: "Mi chiedevano di non commentare..."

Francesco Fredella 01 agosto 2020 a

a

a

Adriana Volpe contro la Rai. Ancora una volta. La frecciata è di fuoco: la neoconduttrice di Tv8 torna sull’argomento Rai. “Mi chiedevano di non commentare. Invece noi lo possiamo fare, in questa rete possiamo dire tutto quello che vogliamo”, dice la Volpe. Una vera doccia fredda. Nessun riferimento alla questione Giancarlo Magalli: il conduttore de I fatti vostri, come sappiamo, è da tempo ai ferri corti con la Volpe. Il loro litigio è finito in tribunale tra carte bollate e avvocati. Storia finita. La Volpe non ne vuole nemmeno sapere. Poi insieme ad Alessio Viola fa un test e prova i nuovi banchi. “Qui ho poco spazio. Se devo fare la versione di latino e ho bisogno di quaderno, astuccio e vocabolario non c’è lo spazio”, dice in televisione.

Ogni Mattina, super-flop per Adriana Volpe? Indiscrezione clamorosa da Tv8: si mette molto male

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.