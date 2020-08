Uomini e Donne, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri finisce in disgrazia: la frase ferocissima del Cavaliere

03 agosto 2020 a

No, non finisce bene tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. La coppia infatti attraversa un momento di crisi: lo conferma direttamente la dama di Brescia intervistata da Uomini e Donne magazine. Al termine del lockdown, infatti, sono sorti dei problemi che hanno portato Guarnieri ad allontanarsi nuovamente. Da parte del cavaliere di Taranto lunghe settimane di silenzio. Ma nelle ultime ore ecco che su Instagram ha pubblicato uno strano commento, piuttosto feroce, amaro: "Se non capisci una persona il tempo te la spiega". Nessun riferimento, anche se è semplice immaginare che ce l'avesse proprio con Ida Platano. Il mistero, insomma, continua. E ad acuirlo quello che potrebbe essere una risposta proprio della Platano, sempre su Instagra, dove in calce a una foto in cui sorride ha scritto: "Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno". I due forse parlano in codice?

