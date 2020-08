C'è tempo per..., il tormento di Beppe Convertini: "Lockdown, perché in quei giorni ho pregato tanto"

05 agosto 2020 a

a

a

Funziona, C'è tempo per..., il programma del mattino condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai 1. Tanto bene che, si sussurra, Convertini potrebbe approvare il prossimo anno a un programma tutto suo in prima serata sempre per Viale Mazzini. Indiscrezione che lo stesso conduttore è chiamato a commentare in un'intervista a Novella 2000, dove però sembra quasi sviare: "Sono molto contento dei programmi che faccio, mi permettono di conoscere gente autentica - rimarca -. Ringrazio sentitamente la squadra di Linea Verde e C’è tempo per...", risponde sornione. Poi, parla un poco della sua dimensione privata, spiegando: "Sono da sempre uno che consuma Tg e quotidiani, i programmi del mattino, Unomattina, La vita in diretta sono belli e utili". Infine, una battuta sul lockdown: "In quei giorni ho pregato molto. Ho pensato che chi era in famiglia era fortunato. Spero che il lockdown abbia insegnato a rispettare di più il pianeta", conclude Beppe Convertini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.