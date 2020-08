L'Eredità, Flavio Insinna e il disastro sulla capitale di Israele: “Dovrà correggersi”, tribunale contro la Rai

06 agosto 2020 a

La Rai dovrà rettificare la risposta a una domanda de L’Eredità sulla capitale di Israele. È quanto deciso dal tribunale di Roma in merito al caso che era scoppiato lo scorso maggio, quando una concorrente aveva risposto “Tel Aviv” alla domanda su quale fosse la capitale di Israele: Flavio Insinna l’aveva corretta, sostenendo che la risposta giusta fosse Gerusalemme. Adesso il tribunale ha ribaltato tutto, imponendo alla Rai di pronunciare la seguente frase nella prossima puntata de L’Eredità, che andrà in onda a fine settembre: “Il diritto internazionale non riconosce Gerusalemme quale capitale di Israele”. La questione era esplosa già nel 2007, quando gli Stati Uniti di Donald Trump avevano deciso di spostare l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo implicitamente quest’ultima come capitale. Una risoluzione adottata dalle Nazioni Unite ha però condannato gli Usa, ma la questione rimane spigolosa: sia gli israeliani che i palestinesi rivendicano Gerusalemme come propria capitale.

