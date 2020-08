Stefano De Martino? "Evidentemente Maria De Filippi non aveva nulla da offrirgli": la bomba di Maurizio Costanzo

07 agosto 2020 a

Da ballerino a conduttore. Per Stefano De Martino, è stato sicuramente un anno importante con il meritato successo a Made in sud (su Rai2). Per De Martino niente Amici, dove è nato artisticamente. Per Maurizio Costanzo l’addio del ballerino napoletano ha un motivo. “Evidentemente lei (Maria De Filippi, ndr) non aveva nulla da offrirgli, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai”, dice Costanzo su Nuovo. E poi torna sull’argomento Belen Rodriguez, ex di Stefano De Martino. “Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice… Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di Euripide”. In questi giorni la Rodriguez è impegnata con le registrazioni del programma di Maria De Filippi. Per lei, dopo la fine del matrimonio con Stefano, nessuna conduzione a Castrocaro (dove tra poche settimane ci sarà l’atteso evento di fine estate). De Martino, invece, è stato riconfermato.

