La vita in diretta estate, clamoroso errore della regia: inquadrano Andrea Delogu così, gelo su Rai 1 (e occhio a Marcello Masi)

07 agosto 2020 a

a

a

Cose mai viste nel corso de La vita in diretta estate, il programma di Andrea Delogu e Marcello Masi in onda su Rai 1. Il tutto quando i conduttori passano la parola alle due "Occhi di Gatto", ossia Sandra Milo e Debora Ergas, madre e figlia che nella puntata in questione hanno raccontato al pubblico a casa le specialità culinarie e i paesaggi di Peschici, sul Garano, provincia di Foggia. Peccato però che durante il loro intervento, la regia abbia commesso un errore, inquadrando la Delogu che era rimasta senza una scarpa. In palese difficoltà, la conduttrice era costretta a reggersi su un singolo tacco. E insomma, ecco che quando la regia ha cambiato inquadratura, tutti hanno capito le ragioni di quella difficoltà. Anche se il dubbio resta: era una gag o si è trattato davvero di un errore? Mistero. Per la cronaca, la scarpa di Andrea Delogu, era in mano a Marcello Masi. E perché mai? I due conduttori non lo hanno spiegato.

"Fa pipì". Imbarazzo in diretta tv, alle spalle della Milo proprio quello: roba da non credere

La Vita in Diretta, flop continuo: altissima tensione in Rai, le voci dai piani alti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.