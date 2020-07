La vita in diretta, "no!": attimi di panico e urlo nel microfono, l'inviato rischia di cadere nel fiume

25 luglio 2020 a

Attimi di tensione a La vita in diretta estate, il programma condotto su Rai 1 da Andrea Delogu e Marcello Masi. Già, perché l'inviato Giuseppe Di Tommaso se l'è vista brutta. Si parlava del caso di una signora originaria di Parma che avrebbe fatto impiantare dei semi di loto nei pressi del fiume Mincio, affluente del Po ed emissario del Lago di Garda. E l'inviato Di Tommaso, dopo aver parlato del fiore, assai raro, ha provato a scendere dall'imbarcazione con cui stava attraversando il Mincio. Ma solo in quel momento ha compreso di essere, insieme al suo operatore, in equilibrio precario: "Rischiamo la caduta in diretta", si è rivolto allo studio. "No!", hanno urlato nei microfoni dallo studio. Per fortuna, però, i due sono riusciti a non cadere in acqua.

