Uomini e Donne, dopo tutte queste umiliazioni... l'indiscrezione pazzesca su Gemma Galgani

07 agosto 2020 a

a

a

Un annuncio misterioso, rilanciato dalla redazione di Uomini e Donne sui social: "Abbiamo una bellissima sorpresa per voi. Non possiamo ancora dirvi di cosa si tratta ma siamo sicuri che vi piacerà! Stay Tuned", fanno sapere dal programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E, ovviamente, ci si interroga: di che sorpresa si tratta? Le indiscrezioni puntano tutte su Gemma Galgani, recentemente al centro del gossip per la sua storia, sostanzialmente archiviata, con Sirius, l'ufficiale della marina mercantile che di fatto la ha sedotta, sfruttata ed abbandonata. Le voci riferiscono che a Uomini e Donne potrebbero proporre delle puntate speciali tutte dedicate alla Galgani, con l'obiettivo di fare il punto sulla sua situazione sentimentale. Nel video diffuso dalla redazione della De Filippi, si vede soltanto un trono su sfondo rosso che all'improvviso si sdoppia. Che significa?

Uomini e Donne, ma quale Gemma Galgani? Cosa spunta online: Sirius la "sotterra" così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.