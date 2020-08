Uomini e Donne, da Maria De Filippi anche il big di Temptation Island: gli ultimi rumors

Francesco Fredella 06 agosto 2020 a

Toto tronisti per Uomini e Donne. Spunta il nome di Alessandro Basciano, che potrebbe essere uno dei papabili. Non è nuovo del programma. Infatti, quando Giulia Quattrociocche preferì scelse Daniele Schiavon al suo posto, Maria De Filippi gli chiese di ballare. Pare che gli venne chiesto di partecipare al programma.

Ma colpo di scena: arriva Temptation Island. Adesso, però, sembra che le porte di “Uomini e donne” possano aprirsi presto. Alessandro, che ha partecipato a a Temptation island, dovrebbe essere sul trono di Maria come concorrenti. La sua storia con Valeria (la ex fidanzata di Ciavy) è finita. Adesso, lui dice di essere single. Appunto pronto per una nuova avventura in tv.

