Federica Panicucci, lo sfogo prima della stagione tv: "Quest'anno ho fatto una scelta", qualcosa è cambiato

08 agosto 2020 a

a

a

Anche Federica Panicucci, in tempo di coronavirus, ha scelto l'Italia come meta delle sue vacanze estive. La conduttrice di Mattino Cinque, che tornerà in tv sulla rete Mediaset assieme a Francesco Vecchi, si gode il meritato riposo. “Quest’anno, nella mia estate italiana, ho scelto di venire anche in una splendida masseria della meravigliosa Puglia” ha scritto la Panicucci come allegato alla foto in questione che la ritrae a bordo piscina. E ancora: “Amo la Puglia”.

Ecco perché fa piangere tutti i suoi ospiti: ciò che non sapevate su Pierluigi Diaco, ora si capisce tutto

Inutile dire che la foto ha spopolato e non tanto per le dichiarazioni. Il fisico mozzafiato e la bellezza della conduttrice hanno attirato l'attenzione dei fan che subito hanno commentato: “Sei bellissima” le ha detto niente di meno di Taylor Mega. Ma anche il compagno Marco Bacini sembra aver apprezzato dedicandole un “Sei bellissima amore mio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.