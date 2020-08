C'è tempo per..., a fine mese cala il sipario? L'annuncio di Beppe Convertini: idee chiarissime

10 agosto 2020 a

Si entra nell'ultimo mese di programmazione per C'è tempo per..., il programma di Rai 1 condotto da Beppe Convertini ed Anna Falchi. E poi? E poi, Convertini, mostra di avere già le idee chiare. Nel corso dell'ultima puntata di UnoMattina Estate, dopo una gag con il padrone di casa Alessandro Baracchini che gli ha lasciato "lo scettro" della conduzione per qualche minuto, ha infatti svelato che a fine mese si darà al cinema, insomma sarà impegnato sul set di un film: "Sarò un ispettore - rivela Convertini -. È giusto che si riaprano i set, ci sono tante maestranze che hanno bisogno di lavorare. Torno a fine mese con Reverse, sarò un ispettore di polizia e mi atterrò alle norme con attenzione", ha sottolineato Convertini. A sorpresa, dopo la puntata, anche Baracchini si è fatto vedere nello studio di C'è tempo per..., ricambiando l'ospitata, seduto al fianco della Falchi.

