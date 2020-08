La Vita in Diretta, ad Al Bano sfugge il braccio: quel gesto estremo verso l'inviata e la reazione di lei

10 agosto 2020 a

Al Bano e il gesto estremo durante La Vita in Diretta Estate. Durante un collegamento da Rimini il cantante si è trovato in compagnia dell'inviata Rosanna Cacio quando si è lasciato andare dimenticando le norme previste contro il coronavirus. Al Bano si è infatti avvicinato talmente tanto all'inviata da toccarla. Immediata la reazione della Cacio che si è sottratta, allontanandosi in fretta e furia. Nonostante il piccolo incidente la diretta è continuata: il leone di Cellino San Marco ha scherzato alla vista dei filmati di repertorio che lo vedono giovane cantante in ascesa, quasi sempre al fianco di Romina Power: "Ero di una bellezza sconvolgente, non me ne ero mai accorto", ha detto tra le risate.

