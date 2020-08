Aida Yespica, seno al vento e si copre con una noce di cocco. Ma non ci riesce: una foto bollente

10 agosto 2020 a

Aida Yespica da perdere la testa. La 38enne modella venezuelana sta trascorrendo le vacanze al Lago di Garda insieme a Giuseppe Lama: i due si sono presi e lasciati per diverso tempo, ma adesso sembrano innamorati più che mai. La Yespica però non disdegna alcune foto che fanno “sbavare” i suoi fan sui social, in particolare su Instagram. Nel primo scatto Aida è appoggiata ad una roccia e si mostra in tutta la sua statuaria bellezza e con un bikini strizzatissimo. Nella seconda foto, invece, la parte superiore del costume sembra completamente assente: a coprire le “grazie” della Yespica c’è solo il braccio e una noce di cocco.

