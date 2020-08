Barbara d'Urso, il dettaglio nella foto che scatena il vip: "Non notate nulla?"

10 agosto 2020 a

Barbara d’Urso infiamma il web come sempre. La regina di Mediaset si gode la sua meritata vacanza, immortalandola come sempre su Instagram. Qui la conduttrice di Live-Non è la d'Urso pubblica foto sensualissime a non finire. Eppure ce n'è una che scatena un vip. Si tratta dello scatto che la ritrae distesa in piscina e con un fisico mozzafiato.

Lato B in bella vista e costume striminzito: la foto della d'Urso in versione sirenetta fa scalpore | Guarda

“Barbara – le ha scritto Gabriele Montuori de Il Collegio su Instagram – continuo a vedere quattro dita del piede”. Il commento ha dato inizio a parecchie frecciatine che accusano la d'Urso di ritoccare esageratamente le foto, tanto da far sembrare che alla conduttrice manchi il quinto dito.

