Diletta Leotta, sabbia e bikini striminzito: "Bruciata dal sole", la foto incendiaria (in tutti i sensi)

10 agosto 2020 a

a

a

“Bruciata dal sole”. È la frase scelta da Diletta Leotta per accompagnare l’ultimo scatto incendiario pubblicato sui social. La bella giornalista sportiva si sta godendo il mare e le vacanze, ma tiene comunque aggiornato Instagram, dove in un amen con l’ultima foto ha raggiunto quasi mezzo milione di mi piace. D’altronde la platea dei suoi fan è vastissima e in costante aumento: stesa sulla sabbia, la Leotta si mostra a mezzo busto, ma tanto basta per mettere in evidenza il bikini striminzito che a fatica contiene le sue forme generose. E infatti è proprio il décolleté intrigante e super abbronzato a catturare l’attenzione dei follower, che si sono subito lanciati in commenti più o meno spinti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.