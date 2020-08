Edoardo Vianello a Io e te: "La morte di mia figlia...". Ma Diaco ferma tutto in diretta: "Non se ne parla"

Francesco Fredella 12 agosto 2020 a

a

a

Parla per la prima volta della morte di sua figlia. Per Edoardo Vianello non è sicuramente un momento facile, ma nel salotto di Io e te, il programma di Pierluigi Diaco, apre il cassetto dei ricordi. Ed è un festival di emozioni. Tra l’altro, Diaco raggiunge un altro traguardo formidabile: un boom com l’11,7% di share e 1.353 milioni di spettatori di media. Un record stagionale nella fascia che va dalle 14 alle 14.40.

Diaco, però, preferisce intervistare Vianello sulla sua lunga carriera: da Abbronzatissima a I Watussi, passando per la tradizione dei tormentoni estivi. Tutti firmato Vianello. Ma del dolore legato alla morte prematura di sua figlia Susanna il conduttore preferisce mette la parola stop. "Non voglio parlare del tuo dolore, della morte di tua figlia, un fatto molto privato e io non voglio parlarne in televisione”. Caso chiuso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.