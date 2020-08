Paolo Bonolis e Avanti un altro, nuove puntate e grosso problema: "Come farà con le norme anti-coronavirus?"

15 agosto 2020 a

a

a

Pesanti ombre su Paolo Bonolis e il ritorno di Avanti un altro. Dopo una primavera di repliche (prima il quiz preserale, poi le ultime 2 stagioni di Ciao Darwin), Mediaset ha in programma di tornare a gennaio con le puntate inedite dello show condotto da Bonolis con Luca Laurenti e il fondamentale contributo della Bonas. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle normative anti-coronavirus a cominciare dalla distanza di sicurezza.

Sara Croce, da Avanti un altro con Bonolis allo scandalo a Capri: "Nuda sullo scoglio col fidanzato, gira voce che...". Dagospia, bomba piccantissima

Qui casca l'asino: come faranno Bonolis e Laurenti, si chiede il sito specializzato LaNostraTv, a rispettare le norme in un format che basa tutto sull'interazione ravvicinata (se non addirittura il contatto fisico) con i concorrenti e i vari protagonisti in studio, a partire dal pubblico? Il rischio, insomma, è di avere un Avanti un altro nuovo, ma depotenziato. Più facile il compito per Jerry Scotti, che dopo le replice di The Wall tornerà il 7 settembre con Caduta Libera, quiz decisamente più "asettico" e sobrio rispetto a quello del collega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.