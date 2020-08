Pierluigi Diaco, a Io e te l'intervista-bomba al big di Mediaset. Indiscreto, colpo grosso a Raiuno?

Francesco Fredella 18 agosto 2020 a

a

a

Colpaccio di Pierluigi Diaco. A Io e te arriva Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation island. Una spifferata bomba che vi anticipiamo. Bisciglia venerdì 21 sarà ospite del faccia a faccia di Io e Te che, che inizierà alle 14.30 per lasciare spazio dopo il Tg1 delle 13.30 e dopo l'anteprima di un minuto, alle tribune elettorali per il referendum sul taglio dei parlamentari. Questa versione di un’ora e 10 andrà in onda per ben 7 puntate, compresa l’ultima il 4 settembre in cui Diaco saluterà il pubblico. Ma sarà un addio? Mistero. Su Rai1 il suo programma ha fatto il botto superando il 12% di share.

Pierluigi Diaco e Io e te oltre la barriera del 12%: ascolti e share, un altro record nel pomeriggio di Raiuno

