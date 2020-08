Daniela Santanchè, la senatrice di Fratelli d'Italia litiga a In Onda con il professore Massimo Galli sulla chiusura delle discoteche

18 agosto 2020 a

Daniela Santanchè contro il professore Massimo Galli. È successo in diretta alla trasmissione In Onda, condotta su La7 da David Parenzo e Luca Telese, discutendo dei provvedimenti del governo sulla chiusura delle discoteche. Il professore Galli si era detto favorevole, concentrandosi invece sulla questione dei posti di lavoro e sulla riapertura delle scuole.

"Non ha rispetto per chi lavora nelle discoteche", ha invece ribadito la senatrice di Fratelli d'Italia, riferendosi al professore Galli che secondo la Santanchè aveva sottovalutato la chiusura dei locali. La risposta del medico è stata netta: "Mai detto questo". La Santanchè poi ha spiegato cosa avrebbe fatto se fosse stata ministro della Pubblica Istruzione: "Mi sarei preoccupata di avere molte più aule, perché in Italia è questo ora il grande problema", conclude la Santanchè.

