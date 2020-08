Susanna Messaggio a C'è tempo per..., gran ritorno in Rai a 57 anni. Com'è oggi: da non credere ai propri occhi

19 agosto 2020 a

Il grande ritorno in tv di Susanna Messaggio. Volto storico Fininvest tra anni 80 e 90, da anni è lontana dal piccolo schermo. Oggi, a 57 anni, la sempre splendida presentatrice ha deciso di confidarsi ospite di Anna Falchi e Beppe Convertini a C'è tempo per te..., su Raiuno, in collegamento da Ischia. "Ho protezione 100 sul volto e 50 sul corpo. Mi chiamavano goccia di luna perché avevo la faccia a luna piena", ha esordito scherzando.

"Ero la ragazza della porta accanto. Ho capito come era bello stare insieme, al fianco delle persone e per questo sono diventata l’amica delle donne e della famiglia", ha ricordato i suoi esordi spiegando che Enzo Tortora la scelse giovanissima per Portobello "perché con me si trovava bene". Un pensiero anche per Mike Bongiorno: "Lo sento vicino come tutte le persone a cui ho voluto bene. Vedo queste luci di persone che vedo ancora". L'intervista prende una piega mistica: "Vivo circondata da immagini di luce, lo splendore delle anime defunte avvolgono di energia la mia vita".

