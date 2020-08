Lucia Azzolina spiazzata a In Onda da Telese: "Ho saputo che era pignola e un po' carogna"

20 agosto 2020 a

“Ho saputo che lei quando insegnava era pignola e un po’ carogna”. Così Luca Telese coglie di sorpresa Lucia Azzolina, che è ospite di In Onda su La7. “Ah sì, ma quando mai?”, replica la ministra dell’Istruzione, che si lascia andare ad una risatina, una delle poche durante la lunga intervista a cui la sottopongono Telese e David Parenzo, che cercano di vederci il più chiaro possibile sulla riapertura della scuola, prevista dal governo per il 14 settembre.

Dopo il siparietto, Tesele chiede alla Azzolina se i banchi ordinati dal commissario Arcuri arriveranno in tempo per la riapertura: “Sono previste tre tanche, la prima verrà consegnata prima dell’anno scolastico, la seconda a inizio ottobre e la terza entro la fine di ottobre”. Quindi entro il primo novembre tutti dovrebbero essere in classe: in ogni caso ha ragione Luciano Capone, che è stato criticato per aver detto che il 14 settembre non ci saranno tutti i banchi. La Azzolina allora si difende così: “Per la prima volta c’è un ministro dell’Istruzione che dice che gli arredamenti vanno cambiati, abbiamo ordinato 2,4 milioni di banchi che arriveranno entro fine ottobre e abbiamo il coraggio di criticare? Stiamo cercando in tutti i modi di ripartire nel modo giusto”.

