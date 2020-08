Stasera Italia, il professore Nino Cartabellotta prevede un autunno insicuro: "Rischio assenteismo sul lavoro"

22 agosto 2020 a

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe un ente indipendente che promuove e realizza attività formative e di ricerca in ambito sanitario. è stato ospite di Stasera Italia, in onda su Retequattro e condotto da Veronica Gentili. Il professore è stato sollecitato a parlare dell'emergenza coronavirus in particolare sull'aumento dei contagi in Italia dell'ultimo periodo.

"Il vero problema ora è che il Nord non guarisce e il centrosud peggiora. Ci vogliono strategie univoche che poi le Regioni devono seguire in maniera uniforme. Se si comincia andare ognuno per contro proprio creando più tensioni politiche che impediscono di gestire al meglio questa fase. Ribadisco che avremmo un autunno di convivenza tra influenza stagionale e coronavirus: ogni paziente febbrile fino a quando non saprà se è positivo o negativo al tampone starà a casa. Non ci sarà un lockdown politico, ma ci sarà un assenteismo dal lavoro", precisa Cartabellotta.

