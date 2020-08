Matteo Salvini a In Onda spiazza David Parenzo: schiaffo ai criticoni, cosa tira fuori proprio in diretta tv

24 agosto 2020 a

Matteo Salvini zittisce una volta per tutte chi gli dà del "negazionista". David Parenzo compreso. A In Onda, il programma su La7 condotto con Luca Telese, Parenzo chiede al leader della Lega se manderà o meno sua figlia a scuola con la mascherina: "Io ce l'ho qua - esordisce Salvini che spiazzando tutti, si piega per recuperarla -. Per stare in diretta con voi non ce l'ho, ma la porto come vogliono le regole, ma - prosegue - manderò mia figlia a scuola senza mascherina e plexiglas". L'ex ministro vuole "una spiegazione per cui bambini di 6 anni devono tenere la mascherina in classe. È folle! Fa male tenere la mascherina per sei ore". D'altronde, conclude, "i bambini hanno bisogno di affetto, dell'insegnate che li tiene per mano".

