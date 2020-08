Matteo Salvini spazientito a In Onda: "Mi sono spiegato in italiano, non è difficile. La Lamorgese per me è una criminale"

25 agosto 2020 a

A In Onda, ospite indiscusso della puntata di lunedì 24 agosto, Matteo Salvini. Il tema infuocato del programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo è l'immigrazione. I due conduttori, che conoscono bene la posizione del leader della Lega in merito, si divertono a punzecchiarlo. "Lei ha detto che Luciana Lamorgese è una criminale? Lo pensa davvero?" esordisce Telese. Immediata la replica dell'ex ministro che, senza giri di parole, dice: "Sì, certo. L’attuale governo sta semplificando la vita degli scafisti. È favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il ministro Lamorgese sarà processata democraticamente dagli italiani quando torneranno a votare". Ma questo pare non bastare a Telese che rincara la dose: "Ma lei davvero pensa che la Lamorgese sia una criminale e lo dice in diretta?". "Sì, ancora? Mi sono spiegato in italiano".

E ancora: "Ad essere processati democraticamente dagli italiani dovrebbero essere gli attuali ministri. Questo governo sta semplificando la vita agli scafisti: è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Perché non applicano i decreti sicurezza". Inutile dire che le parole di Salvini scaldano Parenzo, tanto che il leader è costretto a "sistemarlo": "Solo in Italia sono aumentati gli sbarchi quest'anno". Insomma, facciamoci una domanda e diamoci una risposta.

