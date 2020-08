Michele Cucuzza, rubata l'identità all'ex GF Vip: "Come si fa chiamare ora"

Francesco Fredella 25 agosto 2020 a

a

a

Disavventura social. Proprio “fuori dalle bolle”, come s’intitola il suo ultimo libro sul fenomeno della Rete (che è andato fortissimo). Michele Cucuzza è vittima di un furto di account sui social, dove denuncia tutto scrivendo: “Amici! Segnalate per favore a Facebook che mi è stato rubato il mio account che ora si chiama tran tung (che ha sostituito la mia denominazione: Michele Cucuzza). Non utilizza il mio nome, ma ha rubato tutte le mie foto, filmati, commenti ecc. Segnalate inoltre a Instagram che il mio account michele_cucuzza è stato ugualmente rubato da uno che si fa chiamare tran van tu. Grazie: entrate con il vostro account e segnalate, cliccando su ‘assistenza’. Grazie”.

"Sei malefico". Katia Ricciarelli scoperta da Diaco: "Relazione con...", il gossip tutto interno alla Rai

Insomma, il suo profilo sarebbe stato violato e l’ex concorrente del Grande Fratello sta cercando di rimediare al problema. Un problema comune, abbastanza spinoso. Che dovrebbe risolvere presto. Al momento sul profilo Ig di Cucuzza, con tanto di spunta blu che certifica l’account, si legge il nome di tale Tran Van Tu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.