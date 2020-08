Stasera Italia, Matteo Salvini critica l'atteggiamento del governo sulla questione immigrazione in Sicilia: "Gli sbarchi sono passati da 4.000 a 18.000"

26 agosto 2020 a

"Se gli sbarchi sono passati da 4.000 a 18.000 quest'anno, se c'è un governo che sta trattando la Sicilia come un campo profughi dell'Europa è colpa di Salvini?". Così il leader leghista, ospite di Stasera Italia in onda su Retequattro e condotto da Veronica Gentili, ha voluto dire la sua sull'attuale emergenza immigrazione che sta colpendo duramente da mesi la Sicilia.

Matteo Salvini parla della sua esperienza di ministro dell'Interno: "Avevo promesso agli italiani di combattere gli scafisti e di ridurre gli sbarchi e l'ho fatto. Come ringraziamento la sinistra mi manda a processo, dove rischio 15 anni per sequestro di persona. I signori che sono venuti dopo di me, hanno riaperto i porti, con i poliziotti disperati e con sindaci pd e cinquestelle che dicono basta, e la colpa è di Salvini?", si chiede ironico il leader della Lega

