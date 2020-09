Domenica In, rumors a ridosso del ritorno di Mara Venier: quest'anno una novità mai vista prima

01 settembre 2020 a

Vacanze finite per Mara Venier. La conduttrice si appresta a tornare in diretta dal 13 settembre con la sua Domenica In. Solita ora (14), solito posto (Rai 1) dunque. Ma quest'anno c'è una novità: la Venier festeggerà il suo 70esimo compleanno il prossimo 20 ottobre e c'è già chi non esclude che i festeggiamenti avverranno in tv. Intanto non è stata una stagione facile quella appena passata, che ha visto gli italiani far fronte a una grave pandemia. La stessa Venier, poco fa, ha raccontato un episodio personale relativo al marito Nicola Carraro.

Il produttore cinematografico in passato aveva avuto la polmonite e aveva rifiutato il ricovero in ospedale: “Quando mi dissero che era grave sono impazzita”. In quel periodo la conduttrice stava registrando La Porta dei Sogni e le preoccupazioni sulle condizioni del marito non le davano tregua.

