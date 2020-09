Verissimo, lo "scippo" di Francesca Fialdini a Silvia Toffanin: ecco chi passa in Rai

03 settembre 2020 a

Uno "scippo" in piena regola quello di Francesca Fialdini a Silvia Toffanin. La conduttrice di Da noi a ruota libera porta su Rai 1 Max Novaresi, uno degli autori più richiesti d'Italia. Novaresi dovrà dunque lasciare Verissimo, trasmissione di Canale 5. A darne la notizia è stato il diretto interessato che, con un post su Instagram, ha lasciato i suoi fan perplessi: "Al lavoroooo....verso nuove e (vecchie) avventure!!! In onda da settembre i primi programmi...quindi....tanta me**a a me!!!" scrive con tanto di hashtag “show must go on”, cioè “lo spettacolo deve andare avanti”, e “non dimentico nulla”. Una frecciatina al Biscione? Per molti sì, anche se cosa sia realmente accaduto non è dato sapersi.

