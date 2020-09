All Together Now, rivoluzione firmata Michelle Hunziker: ecco chi "trascina" nel programma

03 settembre 2020 a

a

a

La prossima edizione di All Together Now, il programma di Michelle Hunziker in onda su canale 5, sarà piena di novità. Ad anticipare alcune indiscrezioni è il portale DavideMaggio.it. Innanzitutto pare che il muro dei giurati del talent show verrà affiancato da una giuria speciale composta da Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, anche se non è ancora chiaro quale sarebbe il loro ruolo.

Michelle, ma davvero? La Hunziker rischia di finire in Tribunale: la foto proibita con Aurora

E non è tutto. Un altro cambiamento, riportato sempre dal blog DavideMaggio.it, che potrebbe valorizzare ancora di più la trasmissione, riguarda i concorrenti. Si sta pensando infatti a un cast fisso, così da rendere la competizione ancora più serrata. L'obiettivo in questo caso sarebbe anche quello di fidelizzare il pubblico a casa, che in tal modo riuscirebbe ad affezionarsi di più ai vari concorrenti.

Non si sa ancora nulla invece sulla data di inizio. La prima edizione è andata in onda nella tarda primavera dell'anno scorso, mentre la seconda a ridosso delle feste natalizie. In un'intervista rilasciata a luglio, la Hunziker anticipava che lei e J-Ax avrebbero registrato a settembre la terza edizione: "Andrà in onda probabilmente in autunno sempre su Canale5".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.