Romina Power, toh che caso: ecco in che studio televisivo la troveremo, verso il "record del mondo"

Mara Venier è pronta a tornare in onda con Domenica In, che partirà domenica 13 settembre alle 14 su Rai 1. Secondo le ultime indiscrezioni, il format del programma non dovrebbe subire particolari modifiche rispetto a quello dell’anno scorso che ha raccolto grande successo: erano stati annunciati alcuni cambiamenti importanti, ma secondo le indiscrezioni di Davide Maggio il direttore Coletta alla fine ha deciso di lasciare tutto così com’è. E quindi addio a Stefano De Martino, che la Venier avrebbe voluto al suo fianco in un’edizione di Domenica In più corale. A poco più di una settimana dalla messa in onda non manca però una polemica sugli ospiti: diversi di loro sono apparsi più volte nella trasmissione e la Venier non sembra intenzionata a cambiare. Per la prima puntata sono infatti attese Romina Power e Loretta Goggi, già presenti nell’ultima puntata della scorsa stagione: come reagirà il pubblico? Lo scopriremo a breve.

