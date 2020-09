Fuori dal Coro, inquietante spot del programma di Mario Giordano: casco, tuta nera e spranga. Si spacca tutto

05 settembre 2020 a

"Giornalismo di rottura". Viene introdotto così lo spot che potete vedere qui sotto rilanciato su Twitter di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4 e che tornerà in onda per la nuova stagione a partire da martedì. Programma che fa saltare gli schemi, urlato, incontenibile, dirompente. "Giornalismo di rottura", insomma. E per spiegare al meglio il concetto ecco che nel video si vede un uomo, con casco e vestito tutto di nero, che con una barra di ferro spacca ogni cosa che trova: mobili, schermi di computer e chi più ne ha più ne metta. Insomma, un ritorno bellicoso, molto bellicoso, quello di Mario Giordano. In attesa di vedere cosa combinerà in studio in questa nuova stagione...

