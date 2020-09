La vita in diretta, tanti saluti alla Cuccarini: botto-Matano, chi porta in studio alla prima puntata

07 settembre 2020 a

Riparte La Vita in Diretta su Rai 1, la versione "canonica", dopo che La vita in diretta estate, condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi, ha salutato il pubblico venerdì. Al timone ci sarà soltanto Alberto Matano, dopo l'epurazione causa-sovranismo di Lorella Cuccarini. E Matano aprirà la stagione de La vita in diretta con un'ospitata acchiappa-share: in studio, infatti, ci sarà la mitica Mara Venier, che dal 13 settembre tornerà a condurre Domenica In, il contenitore della domenica pomeriggio in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini 1. La "signora della domenica", costretta dal coronavirus a rinunciare al pubblico in studio, potrebbe svelare qualche novità relativa alla nuova Domenica In: nulla di radicale, però, nel nome del detto "squadra che vince non si cambia".

