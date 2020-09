Pomeriggio 5, Barbara D'Urso torna in onda: "Meglio lo studio vuoto", la decisione della regina di Mediaset

Francesco Fredella 07 settembre 2020 a

Riparte in studio. Ma senza pubblico. Adesso per Barbara d’Urso è arrivato il momento di riaccendere i motori. Da oggi, lunedì 7 settembre, infatti inizia il primo dei suoi tre programmi: Pomeriggio 5. Poi dal 13 settembre al via Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Tutti su Canale 5, la rete ammirgalia di Mediaset. “Carica, molto carica”, racconta la regina di Mediaset in un’intervista a Il Giornale. Barbara d’Urso spopola anche sui social con 2,8 milioni di follower. “Ho terminato la scorsa stagione come unica donna in diretta”, spiega nell’intervista. “Abbiamo deciso di non avere pubblico in studio, ma piuttosto che avere pubblico distanziato e con mascherine preferisco lo studio vuoto”, racconta. “E io per rispettare le regole mi sono fatta costruire un’asta lunga un metro e mezzo per calcolare la distanza con i miei ospiti”. La d’Urso, poi, racconta che quando sono finiti i suoi programmi non ha visto più niente in tv. Per lei un periodo di relax e riposo totale in giro per l’Italia, come testimoniano le Instagram Stories. “Ho giocato, ho letto e ho riso. Le notizie le ricevevo sul cellulare”, racconta la d’Urso riavvolgendo il nastro alla sua estate. Per lei, sicuramente, il futuro è molto web. “Ci saranno sempre più contenuti ci mancherebbe. E ci saranno sempre piu’ interazioni col web, io stessa invito molto protagonisti dei social e della Rete”. Parola di Barbara d’Urso. Lo share è pronto a salire di nuovo in alto. E la concorrenza trema.

