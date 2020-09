Uomini e Donne, "lo ha fatto davvero": clamoroso tam-tam su Gemma Galgani a poche ore dalla 1° puntata

Francesco Fredella 07 settembre 2020 a

Conto alla rovescia. Solo poche ore e oggi - lunedì 7 settembre - torneranno in studio, a Uomini e Donne su Canale 5, Tina, Gemma Galgani, Sirius e tanti altri. Nella puntata condotta ovviamente da Maria De Filippi che apre la nuova stagione è attesissima la Galgani, che si sarebbe sottoposta ad un lifting. Addirittura, le malelingue parlano di una relazione segreta col chirurgo che l’avrebbe operata. Ma lei ancora non si sbottona più di tanto. Oggi pomeriggio dovrebbe raccontare di più. E secondo i beninformati sarebbe pronto il faccia a faccia con Sirius (il giovane marinaio che aveva perso la testa per la Dama 70 enne). Un confronto di fuoco a cui la Galgani non si vuole sottrarre. Ed è pronta ad asfaltare il suo ex toyboy. Tra loro nemmeno un bacio. Nulla. Qualche uscita insieme nella Capitale, addirittura sarebbero stati pizzicati in taxi e basta. Lui ha sempre giurato di essere pazzo per lei. Ma poi il colpo di scena: la comparsa di Valentina Autiero nella vita di Sirius. I due avrebbero avuto una storia lampo. Condizionale d’obbligo. Intanto Gemma e Tina - da rumors- pare che siano ai ferri corti più che mai.

